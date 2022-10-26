Bloomberg: Европа превысила запасы газа настолько, что не может его использовать Фото: REUTERS

Европейские страны запаслись газом до такой степени, что не в состоянии его потребить в запланированном объеме. Об этом пишет издание Bloomberg. Это связано с необычайно теплой погодой, которая позволяет потреблять меньше энергоносителя, и большими объемами импортируемого сжиженного природного газа (СПГ) со всего мира.

“Риски еще впереди: многое зависит от погоды, а резкое похолодание быстро приведет к тому, что Европа погрузится в свои запасы. Правительства также обеспокоены угрозой в отношении энергетических активов, которые могут обрушить рынок. Но в конце октября континент находится в лучшем состоянии, чем осмеливались надеяться политики”, - пишет издание.

По словам агентства, мягкая погода помогает ограничить спрос на данный момент, но европейские политики обеспокоены тем, что более низкие цены на газ — по сравнению с летним всплеском — вызовут рост потребления, когда температура упадет.

“Ожидается, что избыток газа в Европе продлится как минимум до декабря», — цитирует издание ведущего аналитика и старшего метеоролога итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато, - маловероятно, что Европа столкнется с длительным холодным периодом в ноябре”.

По словам авторов материала, сокращение использования, несмотря на привлекательность более низких цен, остается важным. По данным Timera Energy, снижение спроса на газ в 2022 году оценивается примерно в 7-9%, "в основном за счет закрытия крупных промышленных потребителей", однако, это меньше "целевого показателя ЕС в 15%".

“Способность Европы справиться с параллельным энергетическим и газовым кризисом в течение следующих двух лет сильно зависит от ее способности сократить спрос», — заявили аналитики Timera в своем блоге, - мы думаем, что кризис еще далек от завершения”.

Напомним, 16 октября 2022 года цена газа в Европе опустилась ниже 1300 долларов за тысячу долларов, это рекордно низкий показатель с 20 июня. А в начале октября запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы выросли до 90,12%, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE). На тот момент в хранилищах находилось 97 млрд куб. м газа из 107,7 млрд куб. м возможных.