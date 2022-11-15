Глава МИД Венгрии назвал инициаторов антироссийских санкций лицемерами

Сийярто призывает устранить последствия восьми санкционных пакетов Фото: REUTERS

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто уличил инициаторов антироссийских санкций в лицемерии и призвал устранить последствия ранее введенных санкционных пакетов, причинивших большой вред экономике Европы, об этом заявил Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД Румынии Богданом Ауреску, трансляция велась в соцсетях.

«Вчера некоторые коллеги сказали, что Евросоюз никогда не ожидал от санкций, что они помогут в достижении конца войны. И тогда вопрос: а чего мы ждали? Какова их цель? Зачем мы это делаем? Ведь мы видим, что экономика Европы страдает, видим, что санкционная инфляция, санкционные цены на энергию вызвали в ряде стран чрезвычайные трудности. Если мы не ставили для санкций цели, чтобы закончилась война, то что мы делали? Я думаю, здесь большая доля лицемерия», - сообщил Сийярто.

Кроме того, глава МИД Венгрии отметил, что часть дискуссии во время совещания «проходила таким образом, что не оставалось места для здравого смысла и спокойного обсуждения».

Сийярто в заключение добавил, что «санкции принесли больше вреда тем, кто их ввел, чем тем, против кого они были введены. Думаю, сейчас время пересмотреть всю санкционную политику и заниматься не девятым пакетом санкций, а тем, к чему привели в Европе предыдущие восемь».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в начале октября 2022 года ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России. Туда включен потолок цен на нефть, иные меры экономического воздействия и персональные ограничения.