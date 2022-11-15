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НовостиВ мире15 ноября 2022 13:57

Глава МИД Венгрии назвал инициаторов антироссийских санкций лицемерами

Сийярто призывает устранить последствия восьми санкционных пакетов
Сергей ГАПЧУК
Сийярто призывает устранить последствия восьми санкционных пакетов

Сийярто призывает устранить последствия восьми санкционных пакетов

Фото: REUTERS

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто уличил инициаторов антироссийских санкций в лицемерии и призвал устранить последствия ранее введенных санкционных пакетов, причинивших большой вред экономике Европы, об этом заявил Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД Румынии Богданом Ауреску, трансляция велась в соцсетях.

«Вчера некоторые коллеги сказали, что Евросоюз никогда не ожидал от санкций, что они помогут в достижении конца войны. И тогда вопрос: а чего мы ждали? Какова их цель? Зачем мы это делаем? Ведь мы видим, что экономика Европы страдает, видим, что санкционная инфляция, санкционные цены на энергию вызвали в ряде стран чрезвычайные трудности. Если мы не ставили для санкций цели, чтобы закончилась война, то что мы делали? Я думаю, здесь большая доля лицемерия», - сообщил Сийярто.

Кроме того, глава МИД Венгрии отметил, что часть дискуссии во время совещания «проходила таким образом, что не оставалось места для здравого смысла и спокойного обсуждения».

Сийярто в заключение добавил, что «санкции принесли больше вреда тем, кто их ввел, чем тем, против кого они были введены. Думаю, сейчас время пересмотреть всю санкционную политику и заниматься не девятым пакетом санкций, а тем, к чему привели в Европе предыдущие восемь».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в начале октября 2022 года ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России. Туда включен потолок цен на нефть, иные меры экономического воздействия и персональные ограничения.