Власти Херсонской области заявили о продолжении эвакуации жителей региона Фото: REUTERS

Власти Херсонской области продолжат эвакуацию жителей из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

«Эвакуация из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра в Херсонской области продолжится до тех пор, пока не будут вывезены все люди, принявшие решение уехать», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам врио главы Херсонской области, с начала эвакуации свое место жительства покинули более 115 тысяч человек, однако их большая часть на Левобережье. Как отметил Сальдо, обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины усилились, и теперь противник наносит удары не только ракетами, но и артиллерией и минометами.

Напомним, раее власти Херсонской области сообщили, что принудительная эвакуация будет проводиться в Каховском районе с 6 ноября 2022 года.