Читатели Daily Express раскритиковали выступление Зеленского на саммите G20
Фото: REUTERS
В своих комментариях читатели Daily Express подвергли резкой критике предложение президента Зеленского по решению украинского конфликта, которое он высказал на саммите «Большой двадцатки».
По видеосвязи Зеленский, обращаясь к участникам, потребовал вывести российские войска и вернуть территории Украины.
Пользователь Pete1951 задал вопрос, что будет с местными жителями, если Россия согласится на план Зеленского и выведет войска.
JohnJBrown в своем комментарии заметил, что «из его плана непонятно, что конкретно он имеет в виду. Только бесконечная болтовня».
FoxyStar задался вопросом, «почему тут этот клоун? Все, что он хочет, — сделать этот саммит посвященным одной лишь Украине».
В дискуссии читатели напоминали, что Украина не состоит в G20.
Пользователь с ником k69atie в ответ написала, что «он как сильная сыпь — распространяется повсюду».
Так CHIPs в своем комментарии указал, что Джонсон и Байден «подстрекали Украину, поставляя оружие», а конфликт мог быть решен несколько месяцев назад.
Кроме того, пользователи подчеркнули, что большинство присутствующих на встрече не хотели слушать Зеленского.
Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что позиция киевских властей подтверждает нежелание вести переговоры с Россией.