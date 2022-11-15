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НовостиВ мире15 ноября 2022 14:34

Британцы сравнили Зеленского с «сильной сыпью»

Читатели Daily Express раскритиковали выступление Зеленского на саммите G20
Сергей ГАПЧУК
Читатели Daily Express раскритиковали выступление Зеленского на саммите G20

Читатели Daily Express раскритиковали выступление Зеленского на саммите G20

Фото: REUTERS

В своих комментариях читатели Daily Express подвергли резкой критике предложение президента Зеленского по решению украинского конфликта, которое он высказал на саммите «Большой двадцатки».

По видеосвязи Зеленский, обращаясь к участникам, потребовал вывести российские войска и вернуть территории Украины.

Пользователь Pete1951 задал вопрос, что будет с местными жителями, если Россия согласится на план Зеленского и выведет войска.

JohnJBrown в своем комментарии заметил, что «из его плана непонятно, что конкретно он имеет в виду. Только бесконечная болтовня».

FoxyStar задался вопросом, «почему тут этот клоун? Все, что он хочет, — сделать этот саммит посвященным одной лишь Украине».

В дискуссии читатели напоминали, что Украина не состоит в G20.

Пользователь с ником k69atie в ответ написала, что «он как сильная сыпь — распространяется повсюду».

Так CHIPs в своем комментарии указал, что Джонсон и Байден «подстрекали Украину, поставляя оружие», а конфликт мог быть решен несколько месяцев назад.

Кроме того, пользователи подчеркнули, что большинство присутствующих на встрече не хотели слушать Зеленского.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что позиция киевских властей подтверждает нежелание вести переговоры с Россией.