Читатели Daily Express раскритиковали выступление Зеленского на саммите G20 Фото: REUTERS

В своих комментариях читатели Daily Express подвергли резкой критике предложение президента Зеленского по решению украинского конфликта, которое он высказал на саммите «Большой двадцатки».

По видеосвязи Зеленский, обращаясь к участникам, потребовал вывести российские войска и вернуть территории Украины.

Пользователь Pete1951 задал вопрос, что будет с местными жителями, если Россия согласится на план Зеленского и выведет войска.

JohnJBrown в своем комментарии заметил, что «из его плана непонятно, что конкретно он имеет в виду. Только бесконечная болтовня».

FoxyStar задался вопросом, «почему тут этот клоун? Все, что он хочет, — сделать этот саммит посвященным одной лишь Украине».

В дискуссии читатели напоминали, что Украина не состоит в G20.

Пользователь с ником k69atie в ответ написала, что «он как сильная сыпь — распространяется повсюду».

Так CHIPs в своем комментарии указал, что Джонсон и Байден «подстрекали Украину, поставляя оружие», а конфликт мог быть решен несколько месяцев назад.

Кроме того, пользователи подчеркнули, что большинство присутствующих на встрече не хотели слушать Зеленского.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что позиция киевских властей подтверждает нежелание вести переговоры с Россией.