Власти Новой Каховки опровергли сообщения о взятии города украинскими войсками Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины не брали Новую Каховку, сообщения об этом недостоверны, заявили власти города.

«Я к утру узнал с удивлением, что Каховка и Новая Каховка «освобождены». Это неправда, ложь и фейки, которые активно распространяются. Нужно верить реальным фактам», – сказал журналистам глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

По его словам, все экстренные службы продолжают в Новой Каховке работать, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Как отметил Леонтьев, в городе есть проблемы с энергоснабжением, но они решаемы.

Как писал сайт KP.RU, ранее сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки покинули город в связи с постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. В дежурном режиме продолжают работать бригады коммунальных предприятий и служб, которые обеспечивают функционирование систем энерго- и водоснабжения