По всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вслед за Киевом экстренные отключения электроэнергии начались во всех регионах Украины вечером 15 ноября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

- Энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. ... Это необходимый шаг для того, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании, - написал политик в своем Тelegram-канале.

Кличко также добавил, что в украинской столице сейчас без света осталась, по предварительным данным, минимум половина потребителей.

Тем временем, очевидцы делятся в сетях фото и видео, показывая, как выглядит центр Киева сейчас.

Незадолго до этого украинская энергетическая компания "ДТЭК" на своем сайте сообщила об экстренных отключениях света в Киеве. Графики аварийных отключений, которые были опубликованы ранее, сейчас не действуют, уточнили в компании.

15 ноября 2022 года украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и работавших системах ПВО. Также сегодня взрывы произошли в Черкасской, Хмельницкой, Сумской и Одесской областях, в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.