В Киеве объявили об экстренных отключениях света

ДТЭК заявила о введении экстренных отключений света в столице Украины Фото: REUTERS

Украинская энергетическая компания «ДТЭК» на своем сайте сообщила об экстренных отключениях света в Киеве.

«В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые были опубликованы ранее, сейчас не действуют», - заявляет компания.

Как ранее писал сайт KP.RU, в течение нескольких недель украинские власти и СМИ почти каждый день сообщают о воздушной тревоге по всей Украине.

15 ноября 2022 года украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и работавших системах ПВО.

Сегодня вечером взрывы произошли в Черкасской, Хмельницкой, Сумской и Одесской областях, в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

Напомним, в конце октября в Киеве и Киевской области начались веерные отключения электричества. Также сообщалось о повреждении около 40% энергоинфраструктуры Украины.