Военные разведчики группировки "Отважные" выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении Фото: Александр КОЦ

Военные разведчики из группировки "Отважные", используя артиллерию и дроны, смогли выбить украинских военных с позиций на Кременском направлении в Донбассе.

Также им удалось уничтожить бронетехнику противника, пишет РИА Новости ос ссылкой на соответствующее видео.

Отмечается, что на кадрах показано, как бойцы сначала выбивают из окопов оппонентов, сбрасывая гранаты с беспилотника. А после этого оператор дрона корректирует огонь артиллерии по технике и людям. В результате нанесенных ударов со стороны разведчиков, ВСУ вынуждены бросать подбитые бронемашины.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.