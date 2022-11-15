Два человека погибли при обстреле украинскими войсками города Шебекино Белгородской области

Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Шебекино Белгородской области Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли город Шебекино Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате погибли два человека.

«По предварительной информации в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место. Глава округа и оперативные службы продолжают подомовой обход территории», – написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, в конце октября два человека погибли в результате обстрела Шебекино Вооруженными силами Украины. Тогда город был частично обесточен, без света остались порядка 15 тысяч местных жителей.

Позже украинские войска обстреляли попало село Красное Шебекинского городского округа Белгородской облати. Обошлось без жертв и пострадавших. Осколками снарядов повредило крышу на ферме, весовую и сенохранилище.