Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире15 ноября 2022 16:40

На Украине начались проблемы с интернетом после ударов

Сетевой трафик упал на треть
Источник:kp.ru
На Украине начались проблемы с интернетом после ударов

На Украине начались проблемы с интернетом после ударов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером 15 ноября на территории всей Украины начались перебои с подключением к интернету, а сетевой трафик упал на треть после ударов. Об этом сообщает международная мониторинговая некоммерческая организация NetBlocks.

- Украина испытывает серьезные сбои в работе интернета, данные в режиме реального времени демонстрируют, что показатель входа в сеть по стране составляет 67% от предыдущего уровня (падение составило 33%), - сказано в сообщении в Telegram-канала организации.

Новость дополняется.