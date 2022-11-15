На Украине начались проблемы с интернетом после ударов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером 15 ноября на территории всей Украины начались перебои с подключением к интернету, а сетевой трафик упал на треть после ударов. Об этом сообщает международная мониторинговая некоммерческая организация NetBlocks.

- Украина испытывает серьезные сбои в работе интернета, данные в режиме реального времени демонстрируют, что показатель входа в сеть по стране составляет 67% от предыдущего уровня (падение составило 33%), - сказано в сообщении в Telegram-канала организации.

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