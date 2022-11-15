Президент Украины Зеленский: 85 ракет выпущено по Украине

Президент Украины Зеленский: 85 ракетных ударов выпущено по Украине Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны 15 ноября были нанесены 85 ракетных ударов. Он уточнил, что многие из них были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры.

При этом политик допускает, что ожидаются еще "около 20".

- 85 ракетных ударов выпущено по Украине ... по энергоинфраструктуре... Еще впереди может быть около 20 ударов, - заявил политик в своем видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

Также украинский лидер добавил, что удары отключили энергетику во многих городах.

Напомним, сегодня вслед за Киевом экстренные отключения электроэнергии начались во всех регионах Украины, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Кличко также добавил, что в украинской столице сейчас без света осталась, по предварительным данным, минимум половина потребителей. Также в стране наблюдаются проблемы с интернетом.