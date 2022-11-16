Минфин: льготные ипотечные программы доступны жителям новых российских регионов

Жители новых российских регионов имеют право на льготную ипотеку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители новых российских регионов могут рассчитывать на получение льготной ипотеки. Речь идет о всех недавно присоединенных территорий – Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя российского Минфина.

«Поскольку присоединенные территории являются субъектами Российской Федерации, а их жители - ее гражданами, то действие всех реализуемых в настоящий момент льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме», – рассказал собеседник изданию.

Ранее сообщалось, что ПСБ запустил потребительское кредитование в Донецкой и Луганской народных республиках, повысив доступность наиболее востребованных банковских услуг в новых регионах и расширив финансовые возможности населения для решения насущных задач.

Также сообщалось, что жители новых регионов России могут использовать при расчетах гривны, притом, что основной денежной единицей в новых субъектах РФ является рубль. Про особенности осуществления расчетов в украинской гривне на территории Республики рассказали KP.RU в Центральном республиканском банке ДНР.