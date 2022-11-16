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НовостиЭкономика16 ноября 2022 2:56

Минфин: льготные ипотечные программы доступны жителям новых российских регионов

На жителей ЛДНР распространяется действие всех льготных ипотечных программ
Мария ПАВЛОВА
Жители новых российских регионов имеют право на льготную ипотеку.

Жители новых российских регионов имеют право на льготную ипотеку.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители новых российских регионов могут рассчитывать на получение льготной ипотеки. Речь идет о всех недавно присоединенных территорий – Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя российского Минфина.

«Поскольку присоединенные территории являются субъектами Российской Федерации, а их жители - ее гражданами, то действие всех реализуемых в настоящий момент льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме», – рассказал собеседник изданию.

Ранее сообщалось, что ПСБ запустил потребительское кредитование в Донецкой и Луганской народных республиках, повысив доступность наиболее востребованных банковских услуг в новых регионах и расширив финансовые возможности населения для решения насущных задач.

Также сообщалось, что жители новых регионов России могут использовать при расчетах гривны, притом, что основной денежной единицей в новых субъектах РФ является рубль. Про особенности осуществления расчетов в украинской гривне на территории Республики рассказали KP.RU в Центральном республиканском банке ДНР.