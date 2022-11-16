Эрдоган сообщил о вывозе 11 млн тонн агропродукции в рамках зерновой сделки

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Примерно 11 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции вывезено из украинских портов в рамках зерновой сделки. Такое заявление в среду, 16 ноября, сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, отметив, что намерен после саммита обсудить данную сделку с российским коллегой Владимиром Путиным, а также рассчитывает на ее продление на год.

Турецкий лидер также заявил о продолжении контактов по вопросу «зернового коридора». «По состоянию на сегодняшний день, полагаю, что поставки продолжатся. Никаких проблем нет», - отметил глава государства.

Напомним, в конце июля 2022 года, Анкара, Москва, Киев, а также Организация Объединенных Наций (ООН) подписали соглашение, в котором сказано о вывозе зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения этого договора в Стамбуле разработали совместный координационный центр.