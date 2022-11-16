Годовая инфляция в Британии стала рекордной с 1981 года

В Великобритании годовая инфляция ускорилась до 11,1% Фото: Shutterstock

В Великобритании по итогам октября 2022 года годовая инфляция ускорилась до 11,1% с 10,1% месяцем ранее, что стало рекордным с 1981 года, такие данные приводит Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS).

За предшествующий 41 год значение стало максимальным, после того как показатель по итогам октября 1981 года составил 11,2%.

В октябре 2022 года потребительские цены в Великобритании выросли на 2% после роста на 0,5% в сентябре.

Как отмечается, индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) оказался 9,6% после 8,8% в сентябре. За октябрь цены согласно этому индексу выросли на 1,6% после 0,9% месяцем ранее.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в Британии продуктовая инфляция достигла рекордных 14,7%, что связано с ростом цен на энергоресурсы и затратами на оплату труда.

При этом журнал The Economist признавал, что Европа впадает в глубокую рецессию, а Россия из нее выбирается, показывая, что экономическая ситуация в стране улучшается.