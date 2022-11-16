Минобороны РФ получило новую партию реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации получило партию боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Такое заявление в среду, 16 ноября, сделала пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

«Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» выполнены полностью и в установленный срок», - сообщил директор ЗАО «Специальное конструкторское бюро» Сергей Дядькин.

«Торнадо-Г» предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, объектов тыла и мотопехотных подразделений противника, а также подразделений системы противовоздушной обороны (ПВО). Данная РСЗО оснащена автоматизированной системой наведения, а также управления огнем.

«Торнадо-C» является модернизацией боевой машины «Смерч», которая предназначена в том числе для поражения военно-промышленной инфраструктуры и тактических ракет.