Байден заявил на встрече G7 и НАТО, что инцидент в Польше произошел из-за ракеты ПВО Украины Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил партнерам по «Большой семерки» (G7) и Североатлантическому альянсу, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой системы противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление в среду, 16 ноября, сделал источник в НАТО агентству Reuters.

Ранее утром в среду, 16 ноября, лидеры стран «Большой семерки» и нескольких стран Североатлантического альянса провели экстренную встречу на полях саммита «Большой двадцатки» (G20). Как сообщил американский лидер по итогам встречи, предварительная информация оспаривает заявления о том, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. По его словам, такое маловероятно с точки зрения траектории.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ прокомментировало падение ракеты на территории Польше, указав на то, что удары Вооруженными силами (ВС) России наносились на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы, а также сообщили о том, что обломки ракеты были однозначно идентифицированы российскими экспертами как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ).