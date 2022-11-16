Путин поддержал инициативу Минпромторга о льготном автокредитовании для военнослужащих

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга РФ распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе, мобилизованных, на членов их семей и на служивших пенсионеров, об этом российский лидер говорил в ходе совещания с правительством сегодня, 16 ноября.

Также глава государства отметил, что автомобили должны стать доступными для россиян.

Напомним, ранее министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных и мобилизованных.

Ранее сообщалось, что в России возобновили программу льготного автокредитования. Отмечалось, что правительство направит на эти цели 10,2 млрд рублей. Также уточнялось, что, в частности, есть программа для медицинских работников, которые заняты в государственной системе здравоохранения, и, с 2022 года, работников государственных и муниципальных образовательных организаций.