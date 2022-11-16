Госдума планирует вносить в реестр запрещенных Роскомнадзором сайты с ЛГБТ материалами Фото: из социальной сети

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн внес изменения в законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ ко второму чтению, которые рассмотрят 21 ноября 2022 года. Поправка предполагает внесение сайтов с материалами ЛГБТ-пропаганды Роскомнадзором в реестр запрещенных интернет-платформ.

"Поправка о включении материалов с ЛГБТ-пропагандой в основания внесения сайта в реестр запрещенных мной уже подготовлена и внесена", - сказал он журналистам.

По словам Хинштейна, изменения в законопроекте обсуждались с профессиональным сообществом.

21 ноября 2022 года состоится расширенное заседание, посвященное принятому в первом чтении законопроекту о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

Напомним, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в России после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ будут закрыты все действующие гей-клубы.

По ее мнению, приравнивать “нетрадиционалов” к “традиционалам” недопустимо. Она считает, что “однополая любовь” не имеет права “на существование, как и брачные отношения между мужчиной и женщиной”.

При этом, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений направлен на защиту россиян, а не ограничение их прав.