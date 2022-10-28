В Госдуме России предрекли закрытие гей-клубов по новому закону о запрете пропаганды ЛГБТ Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в России после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ будут закрыты все действующие гей-клубы. Об этом она сообщила изданию “Лента.ру”.

«Уже своим существованием гей-клубы есть ничто иное, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, мы же это тоже понимаем. Пусть люди, которые предпочитают однополые отношения, занимаются этим не массово в гей-клубах комфортных, которые привлекают к себе внимание. Пусть они занимаются этим у себя дома в спальне, это нормально. Никто не собирается отлавливать геев, запрещать им заниматься утехами, которые они себе позволяют», — заявила депутат.

По ее мнению, приравнивать “нетрадиционалов” к “традиционалам” недопустимо. Она считает, что “однополая любовь” не имеет права “на существование, как и брачные отношения между мужчиной и женщиной”.

“Вопрос в том, что запрещается пропагандировать весь этот образ жизни, навязывать его, создавая тем самым, может быть, неверное представление”, - подчеркивает Останина.

При этом, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений направлен на защиту россиян, а не ограничение их прав.

«В данном случае мы обсуждаем с вами законодательные инициативы, которые призваны защитить граждан, защитить права. Не ограничить в правах, а защитить от пропаганды», – сказал он.

Законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России предполагает запретить любое упоминание о нетрадиционных отношениях в средствах массовой информации, книгах, кино, а также интернете и рекламе. Нарушение этих поправок чревато огромными штрафами и административной ответственностью.