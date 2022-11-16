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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 12:17

На Камчатке задержан гид, устроивший тур, в котором погибли туристы

Сейчас мужчина помещен в изолятор временного содержания
София ГОНЧАРОВА
На Камчатке задержан гид, устроивший тур, в котором погибли туристы

На Камчатке задержан гид, устроивший тур, в котором погибли туристы

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Следственном комитете РФ сообщили о задержал гида, который участвовал в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка

- Следователем следственного управления СК России по Камчатскому краю задержан 30-летний мужчина, гид, который принимал участие в организации восхождения группы туристов на вулкан Ключевская Сопка и сопровождал их на туристическом маршруте, - уточнили в ведомстве.

Также уточняется, что сейчас мужчина помещен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что туристы, погибшие во время восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке, упали с высоты. Такую причину гибели назвала пресс-служба управления СК по Камчатскому краю.

Известно, что группа туристов, которые прибыли из семи российских регионов в составе десяти человек и двух гидов из Новосибирска, начала восхождение на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района со вторника, 30 августа, а трагедия произошла 3 сентября. В результате происшествия погибли девять человек.