Вице-премьер Бислими заявил, что Сербия и Косово не смогли снизить напряженность в регионе

С 21 ноября 2022 власти Косово намерены штрафовать на 150 евро автомобилистов с сербскими номерами Фото: REUTERS

Власти Косово и Сербии не смогли договориться по вопросу о запрете сербских автомобильных номеров, заявил вице-премьер Косово Бесник Бислими. С 21 ноября 2022 власти Косово намерены штрафовать на 150 евро автомобилистов с сербскими регистрационными знаками.

"Встреча вчера в Брюсселе была у меня только с спецпредставителем ЕС Мирославом Лайчаком. Каждый журналист, который передавал о событиях в Брюсселе, передал дезинформацию, я не встречался с (директором канцелярии по Косово и Метохии Петаром) Петковичем, его и не было в Брюсселе", - приводит слова Бислими издание Kosovo online.

Вчера, 15 ноября 2022 года, Бесник Бислими провел переговоры со специальным представителем Евросоюза по диалогу Сербии и Косово Мирославом Лайчаком. Политики обсуждали пути решения вопроса с сербскими автомобильными номерами. Единого мнения по итогам обсуждений не сформировалось, однако, власти Косово по-прежнему готовы идти на контакт с Сербией.

Издание Albanian Post по итогам обсуждений со ссылкой на источник написало, что власти Косово согласились отложить введение запрета на сербские автомобильные номера. Подробности об этом должны опубликовать 18 ноября 2022 года.

Напомним, несколько ранее сербские власти отвергли план, предложенный руководством ФРГ и Франции, по урегулированию в Косово и Метохии, который предполагает членство самопровозглашенной республики в Организации Объединенных Наций (ООН) без формального признания Белградом.