МИД России отверг обвинения в причастности к «ракетному инциденту» в Польше
Фото: REUTERS
МИД России в официальном заявлении категорически отверг обвинения ряда стран НАТО и зарубежных СМИ в причастности России к падению 15 ноября 2022 года двух ракет на территории Польши.
"В целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия", - говорится в сообщении.
МИД подчеркивает, что видны "умышленные действия, предпринимаемые в рамках проводимой на Западе на системной основе антироссийской кампании вокруг Украины".
Как подчеркивается, киевские власти "используют любую возможность для обвинений России" и пытаются консолидировать поддержку Запада. При этом отмечается, что "режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей".
В ведомстве выразили уверенность, что разоблачить " эту провокацию" поможет честное расследование и обнародование его результатов.
Как сообщал сайт KP.RU, сегодня CNN со ссылкой на источники заявило, что украинские военные признали в задействовании 15 ноября 2022 года систем ПВО недалеко от места падения ракет в Польше.
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