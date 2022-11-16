МИД России отверг обвинения в причастности к «ракетному инциденту» в Польше Фото: REUTERS

МИД России в официальном заявлении категорически отверг обвинения ряда стран НАТО и зарубежных СМИ в причастности России к падению 15 ноября 2022 года двух ракет на территории Польши.

"В целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия", - говорится в сообщении.

МИД подчеркивает, что видны "умышленные действия, предпринимаемые в рамках проводимой на Западе на системной основе антироссийской кампании вокруг Украины".

Как подчеркивается, киевские власти "используют любую возможность для обвинений России" и пытаются консолидировать поддержку Запада. При этом отмечается, что "режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей".

В ведомстве выразили уверенность, что разоблачить " эту провокацию" поможет честное расследование и обнародование его результатов.

Как сообщал сайт KP.RU, сегодня CNN со ссылкой на источники заявило, что украинские военные признали в задействовании 15 ноября 2022 года систем ПВО недалеко от места падения ракет в Польше.

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