CNN: Украинские военные признали, что задействовали ПВО рядом с местом падения ракет в Польше Фото: REUTERS

Украинские военные признали, что 15 ноября они задействовали ПВО рядом с местом падения ракет в Польше. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

- Украинские военные сообщили США и их союзникам, что пытались перехватить российскую ракету ... рядом с местом нанесения ракетного удара по Польше, - сказано в публикации.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что власти страны не согласны с выводами западных стран по поводу происхождения упавшей на территории Польши ракеты.

Напомним, вечером 15 ноября в ряде польских СМИ публиковали сообщения, в которых утверждалось, что две ракеты упали на территории Польши. Как уточнила радиостанция ZET, ракеты упали на границе с Украиной в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате случившегося погибли два человека.

После этого в Минобороны РФ опровергли сообщения о падении "российских" ракет в Польше, в ведомстве назвали это провокацией. Там также заверили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.

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