Шольц рассчитывает на поражение Трампа на президентских выборах США 2024 года Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на проигрыш экс-президента США и бизнесмена Дональда Трампа на предстоящих выборах лидера Соединенных Штатов, которые состоятся в 2024 году, пишет издание Der Spiegel.

Согласно публикации, канцлера Шольца "не удивило" заявление Трампа о намерении повторно участвовать в президентской гонке. По его мнению, бизнесмен проиграет, потому что "избиратели в США смогут снова отвергнуть популизм".

Свои симпатии Шольц, по версии издания, выражает нынешнему президенту США Джо Байдену. В тексте говорится, что канцлер ФРГ считает его "очень умным и опытным политиком" и "важным представителем трансатлантического движения".

Сегодня, 16 ноября 2022 года, во Флориде, обращаясь к сторонникам, экс-президент США Дональд Трамп официально объявил о начале участия в президентской гонке-2024.