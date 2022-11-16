Росстат: Спад ВВП России в третьем квартале 2022 года составил в 4% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России снижение ВВП в третьем квартале 2022 года, по предварительной оценке Росстата, составило 4% в годовом выражении, практически как и кварталом ранее. Такие данные ведомства оказались лучше расчетов Минэкономразвития, специалисты которого оценивали падение ВВП в 4,4%.

- Индекс физобъема валового внутреннего продукта в третьем квартале текущего года относительно соответствующего периода 2021 года по предварительной оценке составил 96%, - отмечается в документе.

Напомним, летом Центробанк РФ улучшил прогноз по спаду ВВП в России в текущем году. Ранее регулятор прогнозировал спад на 8-10%, а теперь ожидается 4-6%. Как следует из среднесрочного прогноза ЦБ РФ, в четвертом квартале текущего года снижение российской экономики составит 8,5-12%.

Тем временем, весной этого года Всемирный банк прогнозировал сокращение ВВП России в 2022 году 11,2%. К такому выводу эксперты пришли, учитывая введенные против РФ санкции ряда стран.