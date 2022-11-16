Дочка умерла: Кадыров раскрыл трагедию своей семьи Фото: REUTERS

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился сокровенным. Политик рассказал, что много лет назад в его семье умер первенец, это была девочка. Об это он написал в своем Telegram-канале в контексте рассказа о своей жизни с супругой Медни, награжденной накануне высшей наградой "Мать-героиня".

Кадырова уточнил, что сейчас в их с Медни семье 14 детей, но могло было быть 15.

- Сейчас у нас 14 детей. Хотя должно было быть 15 - первая девочка умерла вскоре после рождения. Все эти годы я редко нахожу возможность побыть с ними хоть какое-то время, - признался глава Чечни.

Сейчас самым старшим ребенком в семье Кадырова является Айшат. Сейчас девушке 23 года.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении супруге главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Медни Кадыровой звание "Мать-героиня".