Зеленский признал, что получал от партнеров "сигналы" о готовности России к переговорам Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что иностранные партнеры подавали ему "сигналы" о том, что Россия хочет прямых переговоров.

- Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму, - заявил украинский политик 16 ноября во время общения с журналистами, трансляция велась в эфире единого украинского телемарафона.

При этом глава Незалежной подчеркнул, что не хочет, чтобы переговоры проходили "за кулисами".

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что власти России готовы к диалогу с Украиной, но с учетом складывающихся реалий.

А до этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказывала мнение, что Москва готова к переговорам с Киевом, но не видит адекватной реакции Киева на свою дипломатическую открытость. Он а также добавила, что до начала спецоперации на Украине РФ вела переговоры с США и странами Запада по обеспечению единой и неделимой безопасности на европейском континенте, но адекватного ответа не получила.