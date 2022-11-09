Захарова заявила о готовности России к переговорам с Украиной Фото: пресс-служба МИД России

Власти России готовы к диалогу с Украиной, но с учетом складывающихся реалий, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались, готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», – сказал дипломат на брифинге.

Захарова также раскритиковала власти Германии, обвинив их в поставке оружия Украине. Как заявила представитель МИД России, вместо того, чтобы подталкивать Киев к переговорам с Москвой, Берлин «вопреки собственным законам и правилам», запрещающим экспорт летального оружия в зоны вооруженных конфликтов, накачивает Украину различными системами вооружений. Таким образом, подчеркнула она, ФРГ поощряет продолжение боевых действий любой ценой.

Напомним, ранее министр иностранных России Сергей Лавров заявил, что РФ не отказывается от переговоров с Украиной на своих условиях, но их затягивание в дальнейшем Киевом усложнит возможность достижения договоренности Москвой.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре президент России Владимир Путин предложил Украине немедленно прекратить боевые действия. Москва согласна после выполнения денацификации и демилитаризации оставить Украине выход к Черному морю, Одесскую и Николаевскую области, заявил глава государства.