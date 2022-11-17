Власти Одесской области сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры в регионе Фото: REUTERS

Взрыв прозвучал на одном из объектов критической инфраструктуры в Одесской области Украины в четверг,17 ноября. Такое заявление сделал глава областной администрации Максим Марченко, попросив также жителей региона находиться в укрытиях.

«Противник совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины», - написал глава областной администрации в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 17 ноября, воздушная тревога была объявлена во всех украинских областях. Первые сирены звучали рано утром в восточных и южных областях Украины, после чего сообщения получили жители центральной и западной частей страны. Позже поступили сообщения о взрывах в Одессе и Днепропетровске.