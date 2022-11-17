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НовостиОбщество17 ноября 2022 8:23

Власти Одесской области сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры в регионе

Глава областной администрации попросил жителей региона находиться в укрытиях
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Одесской области сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры в регионе

Власти Одесской области сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры в регионе

Фото: REUTERS

Взрыв прозвучал на одном из объектов критической инфраструктуры в Одесской области Украины в четверг,17 ноября. Такое заявление сделал глава областной администрации Максим Марченко, попросив также жителей региона находиться в укрытиях.

«Противник совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины», - написал глава областной администрации в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 17 ноября, воздушная тревога была объявлена во всех украинских областях. Первые сирены звучали рано утром в восточных и южных областях Украины, после чего сообщения получили жители центральной и западной частей страны. Позже поступили сообщения о взрывах в Одессе и Днепропетровске.