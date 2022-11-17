Глава Брянской области сообщил о гибели одного из подорвавшихся на мине жителей региона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из подорвавшихся на мине в селе Азаровка Брянской области скончался от ранений в больнице, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался. Второй мужчина доставлен в ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, двое брянцев подорвались на мине в Стародубском районе. Инцидент произошел в среду, 17 ноября, когда местные жители передвигались на автомобиле в окрестностях села Азаровка. Оно находится в трех километрах от границы с Украиной.

Как писал сайт KP.RU, ранее два человека погибли при обстреле украинскими войсками города Шебекино Белгородской области.

В конце октября два человека погибли в результате обстрела Шебекино Вооруженными силами Украины. Тогда город был частично обесточен, без света остались порядка 15 тысяч местных жителей.