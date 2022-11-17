Зеленский заявил о том, что не уверен насчет принадлежности упавшей в Польше ракеты Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заявлял, что упавшая в Польше ракета является российской, теперь сообщил, что не уверен на 100% в том, какая именно была ракета.

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО», - заявил украинский лидер.

При этом Зеленский назвал самым главным сейчас провести расследование произошедшего, отметив, что после подачи запроса Украина получила доступ к расследованию и на место поехали украинские эксперты.

Напомним, в среду, 16 ноября, лидеры стран «Большой семерки» (G7) и некоторых стран – членов НАТО собрали экстренную встречу на полях саммита «Большой двадцатки» (G20). Как сообщил по итогам этой встречи президент США Джо Байден, предварительные данные оспаривают заявления, которые говорят, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. Глава Белого дома уточнил, что такое маловероятно с точки зрения траектории.