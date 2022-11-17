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НовостиПолитика17 ноября 2022 11:02

НАТО опасается дальнейших поставок оружия Украине

Foreign Policy: НАТО боится истощения запасов оружия из-за поставок Украине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
НАТО опасается дальнейших поставок оружия Украине

НАТО опасается дальнейших поставок оружия Украине

Фото: Shutterstock

Страны НАТО обеспокоены тем, что дальнейшие поставки вооружения Украине оставят их собственные армии без необходимых запасов, заявили обозреватели Джека Детш и Эми Макиннон.

В статье для Foreign Policy журналисты со ссылкой на источник в НАТО пишут, что в Североатлантическом альянсе идут дискуссии о вариантах поддержки членов военно-политического блока на случай, если запасы оружия упадут ниже необходимого уровня. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает на продолжении военной помощи Украине, отмечается в сообщении.

В свою очередь научный сотрудник Американского института предпринимательства Фредерик Каган высказал мнение, что альянс в действительности не намерен осуществлять сверхинтенсивную поставку артиллерийских систем Киеву.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО перешла к коллективной обороне у российских границ.