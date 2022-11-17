В МИД России назвали неприемлемыми предварительные условия переговоров от Украины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Предварительные условия для переговоров, выдвинутые Украиной, неприемлемы для России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«В последние дни много разных спекуляций насчет того, что существуют какие-то предварительные условия или не существует предварительных условий. Вы знаете, выходить на переговоры, имея перед собой предварительные условия – контрпродуктивно. Это значит, люди не хотят переговоров и не хотят результата», – сказал дипломат в эфире телеканала RTVi.

Как отметил замглавы МИД России, позиция Москвы, при которой обеспечивается территориальная целостность РФ, в том числе недавно принятых в ее состав регионов, остается незыблемой. По словам Рябкова, она подразумевает реализацию и фиксацию целей спецоперации на Украине через дипломатические инструменты.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия мирных переговоров с Россией и заявил о готовности к диалогу. Среди них политик выделили обеспечение территориальной целостности его страны, а также возмещение убытков, понесенных в связи с конфликтом.