Песков рассказал об ударах ВС России по инфраструктуре Украины

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 17 ноября, заявил, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые имеют прямое или косвенное отношение к военному потенциалу.

«Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима», - заявил представитель Кремля.

Песков также заявил, что отсутствие света и тепла во многих украинских районах является последствием действий украинских властей, которые, в том числе, отказываются от переговоров. «Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее», - заявил он, назвав это последствиями, о которых «тоже нужно говорить».

Напомним, сегодня, 17 ноября, воздушная тревога прозвучала во всех украинских областях. Позже поступили сообщения о взрывах на объектах инфраструктуры в Одессе и Днепропетровске.

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