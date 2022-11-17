Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 ноября 2022 12:26

Песков рассказал об ударах ВС России по инфраструктуре Украины

Песков заявил, что Россия наносит удары по украинской инфраструктуре с военным потенциалом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 17 ноября, заявил, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые имеют прямое или косвенное отношение к военному потенциалу.

«Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима», - заявил представитель Кремля.

Песков также заявил, что отсутствие света и тепла во многих украинских районах является последствием действий украинских властей, которые, в том числе, отказываются от переговоров. «Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее», - заявил он, назвав это последствиями, о которых «тоже нужно говорить».

Напомним, сегодня, 17 ноября, воздушная тревога прозвучала во всех украинских областях. Позже поступили сообщения о взрывах на объектах инфраструктуры в Одессе и Днепропетровске.

Полковник Виктор Баранец ежедневно рассказывает о ситуации на фронте и противостоянии с НАТО