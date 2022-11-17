Песков прокомментировал указ президента о новых членах СПЧ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал указ главы государства о новых членах Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), отметив, что новые лица становятся лидерами общественного мнения

Напомним, в четверг, 17 ноября, президентским указом был обновлен состав СПЧ. Появилось десять новых членов, среди которых спецкор KP.RU Александр Коц и член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие, а исключены были журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, а также правозащитник Игорь Каляпин.

«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества», - заявил представитель Кремля, отметив, что помимо этого есть также и постоянно проходящий процесс ротации.