Песков заявил, что Россия получила от ООН заверения по обеспечению экспорта продовольствия в рамках продления зерновой сделки

Песков заявил, что речи о бессрочном продлении "зерновой сделки" не шло Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва в рамках работы по продлению «зерновой сделки» получила Организации Объединенных Наций (ООН) заверения по вопросу обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений.

«Да, безусловно, есть заверения от ООН о том, что работа по обеспечению экспорта российского продовольствия и удобрений будет финализирована», - заявил представитель Кремля, отметив также речи о бессрочном продлении зерновой сделки не было.

Напомним, сегодня, 17 ноября, в Министерстве иностранных дел РФ подтвердили продление ипродуктовой сделки, отметив, что договоренность автоматически продлевается на 120 дней, если не поступает какие-либо возражения. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве заявили, что все вопросы, которые связан со снятием ограничений на экспорт российских продовольствия и удобрений, должны быть решены за 120 дней.

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