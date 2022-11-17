МИД России подтвердил продление зерновой сделки

МИД России заявил о продлении зерновой сделки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел России подтвердило продление продуктовой сделки, уточнив, что договоренность автоматически продлевается на 120 дней, если не поступает какие-либо возражения, а их не было.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва допускает техническую пролонгацию зерновой сделки без каких-либо изменений по срокам и охвату, а также подчеркнули, что все вопросы, связанные со снятием ограничений на экспорт российских продовольствия и удобрений, должны быть решены за 120 дней.

Напомним, ранее в четверг, 17 ноября, о продлении зерновой сделки на 120 дней заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, а позже данное сообщение подтвердил украинский президент Владимир Зеленский, указав, что ожидает официальных объявлений от Анкары и ООН. Через некоторое время аналогичное заявление сделала президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поблагодарив президента России Владимира Путина за «волю и вклад» в продление продуктовой сделки.

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