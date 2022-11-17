Россия намерена изучить решение Голландского суда по делу MH17 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская сторона намерена изучить решение Голландского суда по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщили в МИД России 17 ноября.

- Могу сказать, что будем изучать это решение, потому что во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение ... после изучения документа мы будем, наверное, готовы как-то это прокомментировать, - сказал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев во время выступления на брифинге.

17 ноября окружной суд Гааги огласит вердикт по делу о крушении малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс МН17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и сбитого в небе Донбасса 17 июля 2014 года. Тогда в результате случившегося погибли 298 человек пассажиров и членов экипажа. Суд постановил, что лайнер был сбит ЗРК "Бук" со стороны Первомайского.

Как писал сайт KP.RU, что Россия так и не была допущена до расследования инцидента, несмотря на то, что она с самого начала была готова сотрудничать. Кроме того, Москва сама предоставляла следствию всю необходимую информацию, а в самой России проводились моделирование ситуации и технические эксперименты. Однако доводы РФ показались следствию неубедительными.

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