Друг Жанны Фриске ответил, любил ли ее Дмитрий Шепелев Фото: Мила СТРИЖ

Жанна Фриске умерла от онкологического заболевания в 2015 году. Болезнь выявили сразу после того, как она родила сына Платона. За два года певица успела перепробовать различные техники лечения, но врачи оказались бессильны. Мальчику было два года, когда мамы не стало.

С тех пор Платон живет с отцом Дмитрием Шепелевым, с родственниками мамы он не общается – это решение отца.

Близкий друг Жанны Фриске стилист Влад Лисовец уверен, что когда мальчик вырастет, все изменится. Но пока принимает это решение, ведь телеведущий отец мальчика и выбирает для него лучший путь.

– Жаннка мне не снится, но я ее чувствую, – признался сайту mk.ru Владислав. – Это невозможно объяснить словами. Она же в принципе очень глубокий человек. Поэтому в какие-то моменты я чувствую ее присутствие.

Пока Жанна была жива, они близко общались и Лисовец уверен, что артистка любила Шепелева.

- Она жила исключительно чувствами. Конечно, очень любила. И он ее любил. Это было видно, - отвечает стилист.

Но любить живого человека – это одно, а вот то, что происходит после – другое.

- Шепелев – отец. Он имеет право выбирать, с кем общаться его ребенку, а с кем нет, - заключил Лисовец.