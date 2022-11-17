В Минобороны России назвали фейком видео, в котором "военные" со Смоленщины заявляют об отступлении Фото: Александр КОЦ

Видеоролик, на кадрах которого "военные" заявляют о своем вынужденном отступлении из-за обстрелов со стороны ВСУ, является постановочным. Об этом сообщили в Наццентре управления обороной Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что данный фейк направлен на дискредитацию деятельности Вооруженных сил России.

- Примером тому (дискредитации) служит постановочное видеообращение "военнослужащих" одного из полков территориальных войск Смоленской области, представившимися мобилизованными гражданами. До 100 человек в балаклавах сообщают о вынужденном отходе с занимаемых позиций в результате обстрелов со стороны ВСУ в условиях отсутствия артиллерийской поддержки и связи с командованием, - сообщили в Минобороны.

Также отмечается, что проверка показала, что упоминающиеся в видео соединения на самом деле остаются на позициях и продолжают выполнять поставленные перед ними задачи и цели.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказывал журналистам, что Украина снимает фейковые видеосюжеты про "высокую эффективность" западного вооружения, поставляемого Киеву. По его словам, в фейковом видео роли российских военных исполнили члены украинского подразделения теробороны.