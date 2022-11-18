Сенатор Джабаров раскритиковал решение Гаагского суда по делу о крушении Boeing MH17 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что "категорически не согласен" с решением Гаагского суда по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году под Донецком.

По словам российского сенатора, озвученный 17 ноября вердикт был "предрешен" и, несмотря на доказательства, "виновата Россия". Об этом пишет Газета.Ru.

Политик также добавил, что теперь юристы будут обдумывать, как можно оспорить решение суда, а МИД России пообещали подробно изучить документы.

- Категорически не согласны с постановлением. Их не убеждают решения наших экспертов... Все расчеты доказывают, что это не мог быть наш российский "Бук" .. То, что там суды абсолютно прогнили и стали лживыми абсолютно и работают строго по указке коллективного Запада, у нас сомнений нет. Я думаю, что это было предрешено... Это решение было заготовлено с самого начала ...Но в принципе абсолютно предсказуемое, заказное решение, лживое, как и вся политика Запада последние годы, - заявил сенатор.

Ранее "Известия" писали, что МИД РФ считают, что в основе решения Окружного суда Гааги о катастрофе рейса MH17 лежит политический заказ. В ведомстве заявили, что суду была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор.

Напомним, 17 ноября окружной суд Гааги приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении самолёта рейса MH17 в 2014 году, в результате которого погибли 298 пассажиров. С четвёртого фигуранта Олега Пулатова обвинения сняли, передает RT.