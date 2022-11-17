Гаагский суд признал виновными Гиркина, Дубинского и Харченко в уничтожении боинга MH17 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гаагский суд 17 ноября признал виновными россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко в уничтожении самолета МН17 и убийстве 298 пассажиров.

При этом судья признал невиновным россиянина Олега Пулатова и отклонил требование стороны обвинения поместить его в тюрьму.

Как ранее писал сайт KP. RU, 17 ноября окружной суд Гааги огласит вердикт по делу о крушении малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс МН17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и сбитого в небе Донбасса 17 июля 2014 года. Тогда в результате случившегося погибли 298 человек пассажиров и членов экипажа. Суд постановил, что лайнер был сбит ЗРК "Бук" со стороны Первомайского.

Стоит отметить, что Россия не была допущена до расследования инцидента, несмотря на то, что она с самого начала заявляла о готовности сотрудничать. При этом, Москва сама предоставляла следствию всю необходимую информацию, а в самой России проводились моделирование ситуации и технические эксперименты. Однако доводы РФ показались следствию неубедительными.