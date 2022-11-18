Евросоюз заморозил российские активы на 68 млрд евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз заморозил российские активы на общую сумму 68 миллиардов евро, большая часть из которых находится в Бельгии. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.

«На Бельгию приходится 50 миллиардов евро из 68 миллиардов евро», - сказано в заявлении издания.

Уточняется, что также много активов заморожено Люксембурге (5,5 миллиарда евро). Отмечается, что на данный момент ЕС неизвестны размеры замороженных национальных резервов России, которые, согласно документам, оцениваются в примерно 33,8 миллиарда евро.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что целью Европейского союза станет не просто заморозка российских активов в Европе, а их конфискация. Однако, по ее словам, для этого необходима подготовить юридическую базу, призвав заняться этим вопросом. Как она сообщила, уже сейчас ведется подобная работа.