Олеся Носова станет гендиректором и главным редактором "Комсомолки" с 22 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый заместитель главного редактора, шеф-редактор и издатель сайта KP.RU Олеся Носова будет назначена главным редактором и генеральным директором «Комсомольской правды» 22 ноября 2022 года.

По решению Совета директоров Олеся Носова становится генеральным директором и главным редактором на постоянной основе.

Олеся Носова начала работать в «Комсомолке» в 1994 году, а с 2007 года заняла должность шеф-редактор сайта KP.RU. Она является лауреатом многочисленных премий, в том числе премия правительства России за создание первой мультимедийной редакции, «Медиаменеджер», а также имеет благодарность Союза журналистов России за активное участие в образовательных практикумах и личный вклад в развитие региональной журналистики.

В 2022 году Олеся Носова удостоена премии «Медиа-менеджер России» в номинации «Главные редакторы новых медиа» за развитие сайта KP.RU, ставшим самым популярным СМИ в Рунете. Кроме того, она стала лауреатом ежегодной премии журналистов «Золотое перо».

Напомним, бывший главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин ушел из жизни в возрасте 68 лет 14 сентября во время очередной экспедиции в Приморском крае для сбора материалов для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Причиной смерти стал инсульт.