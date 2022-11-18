Совет МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к России отказаться от Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с призывом к Россию отказаться от претензий на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщается на сайте организации. Миссия МАГАТЭ считает необоснованными претензии России на право собственности на ЗАЭС.

"Совет управляющих выражает сожаление и не признает <...> попытки Российской Федерации завладеть украинской Запорожской АЭС <...>, и призывает Российскую Федерацию немедленно отказаться от своих необоснованных претензий на право собственности на эту станцию", - сказано в тексте резолюции.

В МАГАТЭ также обеспокоены "давлением на украинский обслуживающий персонал" ЗАЭС и "неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения в результате обстрелов прилегающей территории", - говорится в документе.

МАГАТЭ оперативно отправило инспекторов на Украину после сообщений о "грязной бомбе" и не нашло признаков работы над ней. Об этом гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил 9 ноября 2022 года на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР27) в Шарм-эш-Шейхе.

"Мы немедленно, в течение нескольких дней собрали команду инспекторов для трех объектов… Мы смогли подтвердить отсутствие признаков использования ядерных материалов не по назначению", - уточнил Гросси.

Агентство не обнаружило признаков "не заявленной ядерной деятельности или материалов, направленных на разработку радиологических рассеивающих устройств" на Украине. Отмечается, что инспекторы организации по приглашению украинских властей получили доступ на три объекта: Институт ядерных исследований в Киеве, Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах и производственное объединение "Днепровский машиностроительный завод".

Из 35 стран, входящих в управление МАГАТЭ, против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и Вьетнам. Бурунди и Ливия не участвовали в голосовании. Постпредстве России при организации в Вене сочли документ "непрофессионально составленным" и выходящим за пределы мандата МАГАТЭ и "содержащим фактологические ошибки".

Напомним, президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин по итогам встречи в преддверии саммита G20 в Индонезии на острове Бали пришли к согласию о неприменении ядерного оружия в Украине.