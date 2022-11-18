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НовостиВ мире18 ноября 2022 8:43

Прокуратура Швеции подтвердила факт диверсий на "Северных потоках"

По итогам расследования ЧП на "Северных потоках", обнаружены следы взрывчатых веществ
Владимир РОМАНЕНКО
По итогам расследования ЧП на "Северных потоках", обнаружены следы взрывчатых веществ

По итогам расследования ЧП на "Северных потоках", обнаружены следы взрывчатых веществ

Фото: REUTERS

Следователи обнаружили следы взрывчатых веществ на месте поврежденных газопроводов Nord Stream, что подтверждает факт диверсии, заявил прокурор Швеции. Об этом сообщили в агентстве Reuters.

"Проведенный в настоящее время анализ показывает наличие следов взрывчатых веществ на нескольких изъятых объектах", — говорится в заявлении шведской прокуратуры.

Подтвердился факт обширных повреждений, а также обнаружены следы взрывчатого вещества и "иностранные объекты" вокруг места аварии. Все улики были "тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов".

Вместе с тем ТАСС цитирует ведущего предварительное расследование прокурора Матса Юнгквиста: "во время осмотра места преступления, который проводился в Балтийском море, было собрано большое количество улик, все в районе было тщательно задокументировано. Экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов. Предварительная аналитическая работа продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте", - заявил следователь.

По его мнению, предварительное расследование очень сложное и всестороннее. Оно призвано доказать, "можно ли кому-либо предъявить подозрения в совершении преступления".

"Для продолжения работы с предварительным расследованием <...> важно, чтобы мы могли работать в тишине и покое", - отметил Юнгквист. Агентство сообщает, что на данный момент прокурор не может предоставить больше информации и не доступен для СМИ.

Ранее сайт KP.RU писал, что Сразу два неизвестных судна с выключенными транспондерами, замеченные поблизости от мест пролегания "Северных потоков" незадолго до произошедших на них взрывов, могли выполнять разведывательные задачи.