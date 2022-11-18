Прокуратура Швеции подтвердила факт диверсий на "Северных потоках"

По итогам расследования ЧП на "Северных потоках", обнаружены следы взрывчатых веществ Фото: REUTERS

Следователи обнаружили следы взрывчатых веществ на месте поврежденных газопроводов Nord Stream, что подтверждает факт диверсии, заявил прокурор Швеции. Об этом сообщили в агентстве Reuters.

"Проведенный в настоящее время анализ показывает наличие следов взрывчатых веществ на нескольких изъятых объектах", — говорится в заявлении шведской прокуратуры.

Подтвердился факт обширных повреждений, а также обнаружены следы взрывчатого вещества и "иностранные объекты" вокруг места аварии. Все улики были "тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов".

Вместе с тем ТАСС цитирует ведущего предварительное расследование прокурора Матса Юнгквиста: "во время осмотра места преступления, который проводился в Балтийском море, было собрано большое количество улик, все в районе было тщательно задокументировано. Экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов. Предварительная аналитическая работа продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте", - заявил следователь.

По его мнению, предварительное расследование очень сложное и всестороннее. Оно призвано доказать, "можно ли кому-либо предъявить подозрения в совершении преступления".

"Для продолжения работы с предварительным расследованием <...> важно, чтобы мы могли работать в тишине и покое", - отметил Юнгквист. Агентство сообщает, что на данный момент прокурор не может предоставить больше информации и не доступен для СМИ.

Ранее сайт KP.RU писал, что Сразу два неизвестных судна с выключенными транспондерами, замеченные поблизости от мест пролегания "Северных потоков" незадолго до произошедших на них взрывов, могли выполнять разведывательные задачи.