Минобороны РФ заявило, что удары по инфраструктуре Украины 17 ноября 2022 нарушили переброску резервов и вооружений

Минобороны заявило, что удары по инфраструктуре Украины 17 ноября нарушили переброску резервов и вооружений Фото: кадр из видео

Вооруженные силы России во время ударов по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины в четверг, 17 ноября, поразили все намеченные цели. В результате была нарушена переброска резервов и вооружений, сообщили в Минобороны РФ.

«Вчера российские силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Цели удара достигнуты, все ракеты попали точно в назначенные объекты. Нарушена переброска украинских резервов и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий», – рассказали журналистам в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в результате ударов были поражены производственные мощности по изготовлению ракет и уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерией, подготовленной для отправки в войска.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для полного восстановления объектов энергетической инфраструктуры Украины потребуется не менее 203 миллионов долларов. По его словам, все эти деньги пойдут на ремонт и восстановление многочисленных украинских ТЭЦ и ТЭС, которые пострадали от ударов ВС России.