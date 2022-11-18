Российские войска освободили населенный пункт Опытное в ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Министерстве обороны Российской Федерации в пятницу, 18 ноября, заявили об освобождении населенного пункта Опытное в Донецкой Народной Республики (ДНР)

«В Донецкой народной республике в результате активных наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное», - сказано в сводке российского военного ведомства.

Напомним, 14 ноября ведомство заявило о том, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации полностью освободили Павловку в ДНР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) принял решение о начале специальной военной операции на Украине, отметив, что такие действия необходимы ввиду обстоятельств. По его словам, в планы Москвы не входит оккупация, а российская сторона планирует добиваться демилитаризации.