Макрон выразил надежду, что члены Совбеза ООН и Европа "будут частью" переговоров России и Украины Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал надежду, что постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), а также представители европейских государств «будут частью» переговорного процесса между российской и украинской стороной.

«Украинцы, я надеюсь, вернутся за стол переговоров с русскими, и международное сообщество будет рядом с этим столом, также пять постоянных членов Совбеза ООН и страны Европы будут частью этого», - заявил французский лидер в интервью газете Nikkei.

Напомним, ранее глава французского государства заявлял, что готов содействовать «мирному глобальному развитию». Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на призыв президента Франции к переговорному процессу с Киевом заявил, что Москва «пока не наблюдает стола переговоров».