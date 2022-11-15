В Кремле ответили на призыв Макрона к переговорам Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на призыв президента Франции Эммануэля Макрона к переговорному процессу с Украиной заявил, что Россия "пока не наблюдает стола переговоров. Об этом он сказал во время брифинга с журналистами.

"Безусловно, пока собственно не наблюдаем стола переговоров", - считает Песков.

Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин призвал прекратить огонь и возобновить мирные переговоры, отметив, что Китай будет содействовать урегулированию украинского кризиса "собственными методами", а президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности содействовать "мирному глобальному развитию".

12 ноября 2022 года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует в ближайшие дни поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным, уточнив, что в рамках беседы собирается узнать, какие шаги Москва намерена предпринять для урегулирования украинского конфликта. В августе 2022 года Эрдоган предлагал организовать переговоры между Россией и Украиной во время визита во Львов.

Вчера, 14 ноября 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсон заявил, что Киев готов к миру, "миру для страны".